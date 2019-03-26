Виноват Аль Капоне 

В одном южном городе случилось чрезвычайное происшествие — горел торговый центр «Мыхлас». Ярко так горел. По словам продавцов, торговавших в данном ТЦ, пожар начался еще с ночи. Только вот пожарники как-то не совсем все потушили. В итоге, потом пламя разгорелось вовсю. Пришлось потом по новой сгонять кучу пожарных машин и даже поднимать в воздух вертолеты.

Чем все кончилось? Сгорело товару на очень и очень большие деньги, пострадал один пожарник. Сам ТЦ представлял собой жалкое зрелище. Руинами которого и прибыл  полюбоваться самый чрезвычайный министр южного города. Стоя в спортивного фасона куртке и бейсболке, он многозначительно изрек:«Фасад торгового центра облицован  воспламеняющимся облицовочным материалом, названным в честь известного гангстера Аль Капоне».

Стоявшие рядом с ним сотрудники ведомства кивали головами, как бы соглашаясь с его молниеносной экспертной оценкой. И ни одни из них не посмел озвучить вопрос, витавший в воздухе:«Это кто же, в таком  случае, дал разрешение на то, чтобы «Мыхлас» облицовали именно этим, опасным  материалом?».

Не был озвучен и вопрос, куда все это время, что функционировал данный ТЦ, смотрело ведомство, которое  отвечает за пожарную безопасность зданий. Почему? Да потому, что  ответ на эти вопросы был очевиден. Очевидно было и то, что в результате оперативного расследования на месте пожара, сотрудники чрезвычайно важного министерства могли выйти  на  самих себя.

А оно им надо? У всех семьи, планы на лето и вообще на жизнь.  Нужно прикупить еще недвижимости в родном городе и за рубежом, нужно оставить как можно больше средств детям и  внукам. Стоит ли проявлять ненужную осведомленность и называть имя того, кто является конечным выгодополучателем от всей этой, получше  египетских,  выстроенной пирамиды?

Меньше  болтаешь — крепче спишь. Кроме того, вопросов же могло возникнуть очень много. В том числе и такой: как получается,  что сын бывшего главы не слышной и опасной  службы  Махмуда Эльдарова отгрохал себе такой ТЦ, как «Мыхлас» и никто, ничего не знал?! Тут же ясность в вопрос внести надо — преступник  Махмуд, как о нем пишут в прессе, или нет? Откуда, прости, дровишки у его сына на все эти ТЦ?!

Согласен, эти вопросы нужно было адресовать не министру очень чрезвычайных дел, а иным чиновникам южного города. Но, в том и состояла прелесть жизни в этом невероятном городе, что никто этих вопросов задавать не будет. И правильно! «Мыхлас» появился там сам, за одну ночь, что сделало невозможным обнаружение имени его владельца.

И воспламеняющимся облицовочным материалом, названным в честь известного гангстера Аль Капоне, этот ТЦ также облицовался сам, под покровом ночи. Чай, не впервой  находить такие  исчерпывающие объяснения в случаях чрезвычайных ситуаций. Экспорт этого опыта, кстати, мог бы стать серьезной доходной статьей бюджета южного города. Но, это уже совсем другая история…

 

| 2019-03-26T20:11:12+00:00 26 марта 2019, 22:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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