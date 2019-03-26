Виноват Аль Капоне

В одном южном городе случилось чрезвычайное происшествие — горел торговый центр «Мыхлас». Ярко так горел. По словам продавцов, торговавших в данном ТЦ, пожар начался еще с ночи. Только вот пожарники как-то не совсем все потушили. В итоге, потом пламя разгорелось вовсю. Пришлось потом по новой сгонять кучу пожарных машин и даже поднимать в воздух вертолеты.

Чем все кончилось? Сгорело товару на очень и очень большие деньги, пострадал один пожарник. Сам ТЦ представлял собой жалкое зрелище. Руинами которого и прибыл полюбоваться самый чрезвычайный министр южного города. Стоя в спортивного фасона куртке и бейсболке, он многозначительно изрек:«Фасад торгового центра облицован воспламеняющимся облицовочным материалом, названным в честь известного гангстера Аль Капоне».

Стоявшие рядом с ним сотрудники ведомства кивали головами, как бы соглашаясь с его молниеносной экспертной оценкой. И ни одни из них не посмел озвучить вопрос, витавший в воздухе:«Это кто же, в таком случае, дал разрешение на то, чтобы «Мыхлас» облицовали именно этим, опасным материалом?».

Не был озвучен и вопрос, куда все это время, что функционировал данный ТЦ, смотрело ведомство, которое отвечает за пожарную безопасность зданий. Почему? Да потому, что ответ на эти вопросы был очевиден. Очевидно было и то, что в результате оперативного расследования на месте пожара, сотрудники чрезвычайно важного министерства могли выйти на самих себя.

А оно им надо? У всех семьи, планы на лето и вообще на жизнь. Нужно прикупить еще недвижимости в родном городе и за рубежом, нужно оставить как можно больше средств детям и внукам. Стоит ли проявлять ненужную осведомленность и называть имя того, кто является конечным выгодополучателем от всей этой, получше египетских, выстроенной пирамиды?

Меньше болтаешь — крепче спишь. Кроме того, вопросов же могло возникнуть очень много. В том числе и такой: как получается, что сын бывшего главы не слышной и опасной службы Махмуда Эльдарова отгрохал себе такой ТЦ, как «Мыхлас» и никто, ничего не знал?! Тут же ясность в вопрос внести надо — преступник Махмуд, как о нем пишут в прессе, или нет? Откуда, прости, дровишки у его сына на все эти ТЦ?!

Согласен, эти вопросы нужно было адресовать не министру очень чрезвычайных дел, а иным чиновникам южного города. Но, в том и состояла прелесть жизни в этом невероятном городе, что никто этих вопросов задавать не будет. И правильно! «Мыхлас» появился там сам, за одну ночь, что сделало невозможным обнаружение имени его владельца.

И воспламеняющимся облицовочным материалом, названным в честь известного гангстера Аль Капоне, этот ТЦ также облицовался сам, под покровом ночи. Чай, не впервой находить такие исчерпывающие объяснения в случаях чрезвычайных ситуаций. Экспорт этого опыта, кстати, мог бы стать серьезной доходной статьей бюджета южного города. Но, это уже совсем другая история…