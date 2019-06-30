Вино спасло итальянку от неминуемой смерти

В итальянской Падуе местная жительница провела в застрявшем лифте более 27 часов. Она спасалась от обезвоживания при помощи вина, сообщает Corriere del Veneto.

Отмечается, что женщина утром 28 июня вышла из квартиры, чтобы отнести «ящик вина и другие вещи в подвал». Однако лифт сломался, и она начала звать на помощь. Но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла после завершения уборки. Издание отмечает, что она могла работать в наушниках.

Лифт не был оснащен кнопкой вызова диспетчера, а телефон застрявшая итальянка оставила дома. На улице была температура выше 30 градусов. Кабина нагрелась, и, чтобы не умереть от обезвоживания, 50-летняя женщина сломала горлышко одной из бутылок и стала понемногу выпивать, «только чтобы выжить».

Ее спасли через сутки. Дочь итальянки подняла тревогу из-за того, что мать не отвечала на звонки. Она вызвала пожарных, которые вызволили пострадавшую из лифта.

iz.ru