Вингер «Карабаха» будет выбирать себе новый клуб

Вингер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Вильд-Дональд Герье может покинуть команду.

Он может передумать, если получит более выгодное предложение от агдамского клуба. В данный момент, им интересуются турецкие клубы «Ризеспор» и «Денизлиспор».

Примечательно, что в случае с «Ризеспором» многое зависит от экс-защитника «Нефтчи» Дарио Мельняка. У хорватского игрока имеется с этим клубом контракт до 2020 года, его игра устраивает руководство, и пока неизвестно, покинет ли он команду этим летом.

Будущее Герье определится после Золотого Кубка КОНКАКАФ, в котором он принимает участие в составе сборной Гаити.