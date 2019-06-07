Вингер «Карабаха» будет выбирать себе новый клуб

Вингер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Вильд-Дональд Герье может покинуть команду.

Он может передумать, если получит более выгодное предложение от агдамского клуба. В данный момент, им интересуются турецкие клубы «Ризеспор» и «Денизлиспор».

Примечательно, что в случае с «Ризеспором» многое зависит от экс-защитника «Нефтчи» Дарио Мельняка. У хорватского игрока имеется с этим клубом контракт до 2020 года, его игра устраивает руководство, и пока неизвестно, покинет ли он команду этим летом.

Будущее Герье определится после Золотого Кубка КОНКАКАФ, в котором он принимает участие в составе сборной Гаити.

| 2019-06-07T18:06:00+00:00 7 июня 2019, 19:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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