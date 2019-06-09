Вилли Орбан: Азербайджанцы лучше действовали с мячом

Защитник сборной Венгрии Вилли Орбан прокомментировал победу над командой Азербайджана (3:1) в отборочном матче ЕВРО-2020.

«Хозяева лучше действовали с мячом, но мы были эффективными перед воротами. Я знаю, что наша команда возглавила группу, но через три дня нас ждет еще один важный матч. Нужно получше подготовиться к этому матчу. Рад, что помог команде, сделав дубль. Мне повезло во втором моменте. В последнее время мы много забиваем со стандартных положений. Это связано с тем, что Балаж Джуджак очень хорошо подает мячи», — заявил Орбан.

| 2019-06-09T17:17:51+00:00 9 июня 2019, 18:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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