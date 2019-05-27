Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель»

Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш близок к назначению в «Марсель». По информации France Football, португалец подпишет с клубом контракт, рассчитанный на два года. Зарплата тренера составит 600 тысяч евро в месяц или 7,2 миллиона евро в год.

В «Зените» он зарабатывал 8,5 миллиона евро в год, в «Шанхай Теллэйс» – 12 миллионов.

Нынешний тренер французов Руди Гарсия покинет свой пост по окончании сезона в связи с непопаданием клуба в еврокубки.

Виллаш-Боаш не тренирует с ноября 2017 года. В 2018-м он принимал участие в 40-м ралли «Дакар».