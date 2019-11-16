Вилаят Эйвазов назначил начальника Управления угрозыска Главного управления полиции города Баку

В органах внутренних дел Азербайджана произошла кадровая перестановка.

Как передает Oxu.Az, согласно приказу министра внутренних дел генерал-полковника Валаята Эйвазова, Тархан Ахмедов назначен начальником Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Ранее он занимал должность начальника 39-го отделения полиции Сабаильского района Баку.

Информация о назначении Т. Ахмедова подтверждена пресс-службой МВД.

Отметим, что ранее Управление уголовного розыска ГУПГБ возглавлял Аласлан Агаев. Приказом В.Эйвазова он назначен начальником Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Азербайджане.