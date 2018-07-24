Виктория Скрипаль хочет попросить Скотленд-Ярд о встрече с дядей

Виктория Скрипаль, которой британское посольство уже неоднократно отказывало в визе, намерена подать документы в ближайшие дни. При этом, по ее словам, если визу ей дадут, она поедет в Великобританию, несмотря на то что у нее началась избирательная кампания: во вторник Скрипаль получила удостоверение кандидата в депутаты ярославской облдумы от партии «Справедливая Россия».

«Одно другому не помеха. Ну, максимум три-четыре дня я там (в Великобритании) буду», — сказала она.

По ее словам, она бы очень хотела побывать в Солсбери и «увидеть, что там происходит».