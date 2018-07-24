Виктория Скрипаль хочет попросить Скотленд-Ярд о встрече с дядей

Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что намерена в ближайшие дни вновь подать документы на визу в Великобританию, и если получит ее, отправится в Скотленд-Ярд просить о разрешении на встречу с дядей, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем.

Виктория Скрипаль, которой британское посольство уже неоднократно отказывало в визе, намерена подать документы в ближайшие дни. При этом, по ее словам, если визу ей дадут, она поедет в Великобританию, несмотря на то что у нее началась избирательная кампания: во вторник Скрипаль получила удостоверение кандидата в депутаты ярославской облдумы от партии «Справедливая Россия».

«Одно другому не помеха. Ну, максимум три-четыре дня я там (в Великобритании) буду», — сказала она.

По ее словам, она бы очень хотела побывать в Солсбери и «увидеть, что там происходит».

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| 2018-07-24T20:49:46+00:00 24 июля 2018, 23:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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