Виктория Бекхэм взяла к себе на работу сына

Бруклин Бекхэм (Brooklyn Beckham), сын знаменитого футболиста Дэвида Бэкхэма,  оставил учебу в США и какое-то время назад возвратился в Лондон. Он решил пойти по стопам матери.

Виктория Бекхэм, которая уже много лет с большим успехом выпускает коллекции одежды, взяла сына к себе на работу. В настоящее время Бруклин, которому 19 лет, ведет переговоры с онлайн-магазином BooHooMan о выпуске в качестве дизайнера дебютной модной линейки одежды, и этот договор будет подписан в ближайшее время.

По сообщению инсайдера, сумма сделки — 2,5 млн фунтов. Источник говорит, что миллионный контракт с юным дизайнером, несмотря на то, что он еще ничего не сделал самостоятельно, все же очень выгоден магазину – ведь за эти деньги под коллекцией будут стоять имена звездных родителей, для контракта с которыми надо было бы выкладывать сумму в десятки раз большую.

 

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| 2018-08-06T09:20:07+00:00 6 августа 2018, 11:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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