Видеоигра Cyberpunk 2077 с участием Киану Ривза будет доступна в 2020 году

Компания Microsoft объявила в воскресенье дату выхода видеоигры Cyberpunk 2077. Как следует из видеоролика, представленного в ходе ежегодной игровой выставки E3 в Лос-Анджелесе, проект выйдет 16 апреля 2020 года, сообщает ТАСС.

Как отмечает интернет-портал The Verge, в ходе презентации на сцену поднялся киноактер Киану Ривз, который сообщил, что он принял участие в данном проекте. Ривз сыграл виртуальную роль одного из персонажей игры.

Cyberpunk 2077 будет доступна для платформ Microsoft Windows, Xbox One и PlayStation 4.

Cyberpunk 2077 — ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк, которую разрабатывает польская студия CD Projekt RED. Она является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020, вышедшей в 1990 году. Впервые проект был представлен в мае 2012 года. Студия CD Projekt RED известна в первую очередь как создатель серии видеоигр The Witcher («Ведьмак») по мотивам книг польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.