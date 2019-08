Видеорегистратор зафиксировал падение метеора в Сардинии, произошедшее 16 августа.

Он осветил все небо, на несколько секунд превратив день в ночь, пишет news.ru. Видеозапись опубликована в Twitter.

DID YOU SEE IT?

HUGE #meteor (bolide) in the skies over Torregrande, Sardinia yesterday evening, August 16th! Video: @ClaudiuPorcu via Irina Gencheva pic.twitter.com/WFq4jwaJxl

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 17 августа 2019 г.