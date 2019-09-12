Видео с преображающейся в Малефисенту Анджелиной Джоли посмотрели более 1 млн пользователей

В Сети стремительно набирает популярность видео, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты. Закулисный ролик опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram студия Disney.

На черно-белом видео актриса сначала показана без макияжа с двумя косичками, затем гримеры начинают делать ей прическу, тонировать кожу и прикреплять скулы. В финале ролика Джоли одевают рога и красят губы красной помады, а затем сама актриса надевает вставные клыки и предстает в образе своей героини.

Всего за несколько часов видео посмотрели более 1 млн пользователей. Поклонников впечатлило такое превращение, они оставили более 3 тыс. комментариев под записью. Многие догадывались, что скулы ненастоящие, остальные отмечали, что это видео вдохновляет их посмотреть фильм, пишет «РИА Новости».