Видео с преображающейся в Малефисенту Анджелиной Джоли посмотрели более 1 млн пользователей

В Сети стремительно набирает популярность видео, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты. Закулисный ролик опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram студия Disney.

На черно-белом видео актриса сначала показана без макияжа с двумя косичками, затем гримеры начинают делать ей прическу, тонировать кожу и прикреплять скулы. В финале ролика Джоли одевают рога и красят губы красной помады, а затем сама актриса надевает вставные клыки и предстает в образе своей героини.

Всего за несколько часов видео посмотрели более 1 млн пользователей. Поклонников впечатлило такое превращение, они оставили более 3 тыс. комментариев под записью. Многие догадывались, что скулы ненастоящие, остальные отмечали, что это видео вдохновляет их посмотреть фильм, пишет «РИА Новости».

| 2019-09-12T01:27:02+00:00 12 сентября 2019, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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