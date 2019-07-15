Вход во Дворец шекинских ханов временно закрыт

После оказания первой медицинской помощи 13 человек, пострадавших в результате инцидента, произошедшего 14 июля во Дворце шекинских ханов, были отпущены домой, лечение остальных 6-ти пострадавших продолжается в больнице.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по туризму Азербайджана.

По решению руководства Государственного агентства по туризму вход во Дворец шекинских ханов, расположенный в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Юхары баш», на некоторое время будет закрыт.

После соответствующих разбирательств и реставрационных работ общественности будет предоставлена дополнительная информация и территория дворца будет открыта для посещения туристов.(report)