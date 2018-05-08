Вези меня, извозчик… в Масазыр

Как работает транспорт за пределами Баку?

На прошлой неделе в редакцию “Зеркало” обратились несколько жителей поселка Масазыр апшеронского района. По словам жителей новостроек, расположенных вблизи озера Масазыр, они столкнулись с тремя проблемами: неосвещенные улицы, что осложняет передвижение в темные часы дня, наличие бродячих собак и нехватка общественного транспорта. Последний пункт их волнует больше всего.

“Масазыр, Хырдалан, Сумгаит, Сарай — везде проблема: транспорт старый, водители за рулем курят, грызут семечки, болтают по телефону, битком набитые автобусы. Интервал 20 минут в среднем. В Сумгаите немного лучше, там 15 минут”, — сообщила Элина А.

Другой житель отметил, что из-за пробок и набитого автобуса №199, приходится ехать на такси и платить по 1 ман. с человека. “Очень плохо, что лишь №199 едет, хотя могли б еще пару номеров выпустить”.

“Общественный транспорт едет только до определенного места, то есть до жилого комплекса “Гуртулуш”, а дальше нет. А ведь дальше, вдоль озера Масазыр построили новостройки и еще есть огромный частный сектор. Ни один автобус туда не едет. Одно время пустили автобус, он ехал вдоль озера в Сарай (поселок — прим.ред.). Но, через пару месяцев его убрали. Так что, бедные люди ловят попутки”, — добавляет жительница поселка Нармина Р.

Как сообщил “Зеркало” представитель главы исполнительной власти поселка Масазыр Шахлар Гасанов, на территории проживают порядка 60 тысяч жителей. “По территории Масазыра проезжает не один автобус. Их много. Но интервал движения на самом деле большой. Мы уже переговорили с владельцами маршрута и попросили их решить создавшуюся ситуацию. Надеемся, что проблема найдет свое решение”, — отметил Ш.гасанов.

На вопрос об освещении, представитель главы ИВ заявил, что центральная дорога очень хорошо освещена.

Жительница жилого комплекса «Гуртулуш» Рамина Мамедова сообщила, что если и говорить о проблеме транспорта, то особо стоит отметить автобус №525. “Маршрут начинает движение от станции метро Мемар Аджеми, и конечная остановка «Гуртулуш» и «Йени Бакы». Это новые жилые комплексы, которые построены недалеко от озера Масазыр. Чтобы попасть туда нужно проехать через весь Масазыр. Дело в том, что за последние три года поселок разросся, и появилось большое количество новых жилых комплексов. Соответственно, количество жителей увеличивается. Представьте, что на этой территории расположены 2 комплекса «Гуртулуш», «Йени Бакы», и жилой массив «Зангилан», который построили сравнительно недавно для беженцев, и весь поселок Масазыр, в котором люди живут годами. Этот автобус №525 рассчитан на все три поселка. Огромное количество людей просто не может сесть на этот автобус. Пассажиры едут на подножках, даже двери не закрываются, автобус в перекошенном состоянии – это еще и опасно». По словам жительницы, про техническое состояние автобуса уже и говорить не стоит.

По словам Р. Мамедовой, летом еще хуже: «В жару вообще невозможно ехать, учитывая, что на Сумгаитской дороге постоянные пробки. Я сама много раз становилась свидетелем того, как люди просто падали в обморок от нехватки воздуха».

На вопрос, почему все пользуются только этим автобусом, девушка отметила, что другого просто нет: “Несколько раз пытались открыть маршруты. Но, они по какой-то причине не приживались. То есть, буквально через месяц их закрывали. По утрам и по вечерам — в часы пик — автобусом пользоваться очень тяжело”, — подытожила Рамина Мамедова.

На сайте wikiroutes.info, публикующем информацию о режиме работы транспорта в Баку и загородом, сообщается, что автобус, следующий по маршруту № 525, работает каждый день, с 06:00 до 00:00, с интервалом в 6 минут.

Житель поселка Масазыр , проживающий в жилом комплексе “Йени Бакы, Амир Ахундов тоже жалуется на , что не может доехать домой на автобусе. «Представьте себе территорию, на которой находятся 6 жилых комплексов, и количество людей, там проживающих. Я сам работаю в Баку, с работы выхожу в 7 часов. Пока я доезжаю до Хырдалана, откуда в нашу сторону идет маршрут №535, его уже не бывает. Потому что последний автобус на этой линии выезжает в 20:20. Правда, есть и другие автобусы, которые едут в сторону озера. Но, их конечная остановка примерно за 2 километра от нашего дома. Чтобы доехать на попутке, надо платить по 1 манату каждый день — тоже не дело, денег не напасешься, на такси, тем более. Да и не хотят многие такси в темноте ехать к нам. А идти пешком в темноте, там еще столько бездомных собак – просто страшно”, — возмутился А.Ахундов.

Хотя на том же ресурсе wikiroutes.info отмечается, что автобусы ходят с 06:00 до 22:00

Начальник Сумгаитского регионального отдела Государственной Службы Автомобильного Транспорта Ахмед Рустамов сообщил, что интервал движения между автобусами небольшой: “По данному маршруту №535 запущено около 20 машин. О каких больших интервалах может идти речь? Максимальный интервал движения около 6-7 минут. В летнее время автобус ходит до 00:00. В зимнее время количество автобус сокращается после 20:00-21:00. Это связано с тем, что количество пассажиров зимой уменьшается. А так как летом жители Баку и пригородов едут на пляж, количество автобусов увеличивается. Все связано с потребностью. Это естественный процесс”, — отметил А.Рустамов.

Начальник Сумгаитского регионального отдела сообщил, что некоторое время назад был запущен автобус № 512 — следующий по маршруту поселок Сарай — поселок Масазыр — автовокзал. “Но, этот маршрут себя не оправдал, и его пришлось закрыть”. На вопрос планируется ли запускать новые линии, Ахмед Рустамов заявил, что это делается не в один день и не по просьбе одного-двух жителей: “Когда поступает обращение, наши сотрудники проводят мониторинг. Они измеряют рентабельность линии, и какому количеству населения новый маршрут может служить. Если на самом деле есть необходимость, то, мы с удовольствием откроем новый маршрут. В процессе планирования мы обращаемся к местным предпринимателям из транспортного сектора и предлагаем им начать работу. Для этого просто необходимо, чтобы к нам обратились из местного муниципалитета или достаточное количество граждан. Так мы способствуем развитию предпринимателей, повышению уровня услуг, предоставляемым гражданам, а также своевременным выплатам налогов в государственный бюджет”, — сказал Начальник Сумгаитского регионального отдела Государственной Службы Автомобильного Транспорта Ахмед Рустамов.

Как видно из слов официального лица, для решения проблемы жителям просто необходимо сплотиться и обратиться в нужную инстанцию.

P.S. Когда наши сотрудники готовили данную статью, в редакцию обратились также жители бакинского поселка Фатмаи. Они попросили, чтобы редакция подготовила репортаж про освещение Фатмаинской магистрали. “Каждый день на дороге сбитые в темноте кошки, собаки. Людей часто сбивают. Недавно сбили мужчину. Шофера в принципе не виноваты. Слишком темно, освещения нет вообще. С автобусами тоже беда: старые, сломанные… Страшно ездить. Человеческие жизни уже ничего не стоят” — написали они. Это, как говорится, уже куплет из другой песни. Но, и эту песню мы обязательно “споем”.

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