Вьетнам потребовал компенсацию за распыленные армией США химикаты

Вьетнам потребовал от американской агрохимической компании Monsanto выплатить компенсацию за распыленные во время войны армией США химикаты, в частности смесь «агент Оранж». Об этом сообщили в министерстве иностранных дел республики.

Представитель ведомства Нгуен Фуонг Тра сослался на решение Верховного суда Калифорнии, который в начале августа текущего года обязал корпорацию выплатить $289 млн школьному садовнику, который заболел раком после работы с ее гербицидами. По его словам, этот случай создал прецедент и опроверг заявления о том, что продукция Monsanto и других компаний, которую использовала армия США во время войны во Вьетнаме, была безвредна, пишет Independent.

Американский производитель химикатов уже заявил, что в те годы Monsanto была лишь одним из девяти подрядчиков правительства, а спецификации и правила использования веществ были разработаны властями Соединенных Штатов.

Во время войны (1964–1975) американская армия распылила во Вьетнаме не менее 45 млн л вещества «агент Оранж», чтобы лишить своих противников еды и крова. Входящие в него компоненты вызывают опадение листьев, уничтожая растительность, а также приводят к развитию врожденных дефектов и онкологии у человека.

В апреле ФАС России разрешила немецкой компании Bayer поглотить американскую Monsanto. До этого сделку по слиянию одобрила Еврокомиссия. При этом в ЕС не рады перспективе внедрения генной инженерии в сельское хозяйство, но формальных поводов запретить сделку европейская сторона не нашла.

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