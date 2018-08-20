Ветераны Госдепартамента и спецслужб критикуют Трампа за отзыв допуска у Бреннана

Более 175 бывших сотрудников Госдепартамента и Пентагона внесли свои имена в список подписантов заявления, осуждающего решение президента США Дональда Трампа лишить допуска к секретной информации бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.

Среди новых подписантов заявления, которое опубликовали на прошлой неделе – 15 бывших директоров и заместителей директоров ЦРУ и Национальной разведки, есть бывшие политические назначенцы и госслужащие с большим стажем работы. Они работали как при демократических, так и при республиканских администрациях.

Среди наиболее известных подписантов новой версии заявления – бывший юрист Госдепартамента и Совета по национальной разведки Джон Беллингер, бывшие госсекретари Энтони Блинкен и Уильям Бернс, бывшие заместители госсекретаря Николас Бернс, Уэнди Шерман и Томас Пикеринг.

Заявление также подписали бывший главный юрист Агентства по национальной безопасности Роберт Дейтц, бывшие директора Национального центра по борьбе с терроризмом Майкл Лейтер и Ник Расмуссен, бывший советник по национальной безопасности Энтони Лейк и бывший командующий НАТО адмирал Джеймс Ставридис.

Как утверждается в заявлении, хотя не все подписанты согласны с резкой критикой Бреннана в адрес Трампа, они считают, что «страна будет ослаблена», если для того, чтобы опытным бывшим чиновникам было разрешено высказывать свое мнение, будут проводиться «политические тесты».

Бреннан, публично подвергший критике заявления Трампа на недавней пресс-конференции с российским президентом Путиным и назвавший его поведение на саммите «предательским», заявил, что может подать в суд на администрацию в связи с отзывом своего допуска к тайне.

«Я лично сделаю все, что в моих силах, чтобы попытаться предотвратить подобные злоупотребления в будущем, и если это означает судебный иск, то я на это пойду», – добавил он, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC в воскресенье.