Ветерана довели до самоубийства

1 июля 2019 года участник апрельских боев Имамверди Исмаилов совершил акт самосожжения перед зданием центральной больницы Мингячевира.

Согласно сообщениям в СМИ, причиной самосожжения Исмаилова стал отказ врачей Центральной больницы взять его 4 -летнего сына на лечение.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Имамверди Исмаилова не удалось.

Мы обратились к главному врачу Центральной больницы Мингячевира Эльдару Керимли.

«Информация о том, что Имамверди Исмаилов совершил акт самосожжения из – за того, что его ребенка не хотели принимать в больницу не соответствует действительности. Ребенку была оказана необходимая помощь, — сказал главврач и предположил- Возможно, причиной самосожжения стал внутрисемейный конфликт».

Как сообщил # помощник прокурора Мингячевира Исмаил Мамедли, по факту самосожжения ветерана Имамверди Исмаилова возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса Азербайджана (доведение до самоубийства). На наш вопрос, мог ли быть причиной самоубийства И. Исмаилова внутрисемейный конфликт, помощник прокурора дал следующий ответ: «Я не имею права раскрывать детали уголовного дела. Но могу сказать, что внутрисемейный конфликт не был причиной самоубийства Имамверди Исмаилова».

2 июля 2019 года Государственное агентство обязательного медицинского страхования Азербайджана распространило заявление в связи с инцидентом в Мингячевире.

Согласно этому заявлению создана комиссия для разбирательства произошедшего 28 июня инцидента, связанного с жителем города Мингячевир Исмайловым Имамверди Сахават оглу, покончившего с собой во дворе больницы.

Как утверждает Государственное агентство, 26 и 27 июня Имамверди Исмайлов обращался в отделение скорой медицинской помощи больницы в связи с тем, что у его ребенка повысилась температура. «Ребенку поставили диагноз инфекция верхних дыхательных путей. Поскольку не было показания для стационарного лечения, ребенку оказали первую медицинскую помощь, отметили нормальное состояние и направили домой, дав необходимые советы родителям.

28 июня в 00:31 ребенок вновь был доставлен в отделение скорой медпомощи больницы с температурой 37.7 градусов, ему была оказана первая медпомощь, вновь подтвержден вышеуказанный диагноз. Не было выявлено каких-либо угроз, которые могли бы создать ребенку проблемы.

В связи с инцидентом в настоящий момент возбуждено уголовное дело. Оказывавший 28 июня медпомощь ребенку врач Джафаров Эльхан отстранен от работы на период следствия», — говорится в заявлении.

В свою очередь отец Имамверди Исмаилова Сахават Исмаилов рассказал #: «Нас не хотели принимать вовсе не потому, что ребенок не нуждался в стационарном лечении, а потому, что в больнице, якобы, не было мест. И это несмотря на то, что ребенок еле дышал. После гибели моего сына и место нашлось, и ребенка начали лечить».

Будем надеяться, что следствие выяснит, кто довел ветерана до самоубийства…