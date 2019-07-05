Ветер, ветер, ты не дуй, я не успел застраховаться

Конец прошлой недели запомнился непривычной для конца июня прохладной, ветреной и дождливой погодой.

О том, что непогода приносит не только омраченные неподходящими для отдыха выходными, мы говорить не будем. Благо, отдыхающих не так уж и много. А вот то, что град, дождь и сильный ветер могут нанести серьезный урон как рядовым гражданам-автовладельцам, например, а также мелким и средним предпринимателям, занятым в сфере сельского хозяйства, вспомнить стоит.

Так, сильный ветер, начавшийся в Баку с субботнего вечера, повалил 15 деревьев.

Об этом в понедельник сообщил Trend начальник отдела защиты растений Хозяйственного объединения по озеленению Исправительной власти Баку Орхан Мамедов.

По словам начальника отдела, обращения в связи со сломанными деревьями поступили, в основном, из Ясамальского, Насиминского, Бинагадинского и Наримановского районов. «Есть обращения из различных адресов о сломавшихся ветках, о том, что ветер накренил многие деревья, и они на грани падения. Все обращения были отмечены, территории были очищены от сломавшихся веток и поваленных деревьев. Наклонившиеся деревья были зарегистрированы, даны поручения по принятию соответствующих мер», — отметил Мамедов.

Начальник отдела также добавил, что в Бинагадинском районе сильный ветер повалил большое дерево на автомобиль «KİA», повредив его. К счастью, на тот момент в машине и на территории никого не было.

В пригороде Баку, Сумгайыте и в Ярдымлы же непогода по своей прихоти уничтожила урожай частных собственников.

Житель поселка Сарай Ровшан Мусаев говорит, что из-за сильного ветра пострадали все кусты овощей и ягод. «К сожалению, все не успевшие поспеть овощи, ягоды, а также фруктовые деревья потеряли урожай. Слава богу, что все это было не на продажу, а для домашнего пользования. Естественно, жалко, что не удалось сберечь урожай. Но, ничего не поделаешь — с природными явлениями спорить невозможно», — сказал он #.

Жителю Ярдымлинского района Габибу Алиеву повезло меньше — он растил пшеницу на продажу. «После того, как Госагентство по материальным резервам при МЧС Азербайджана объявило о закупке произведенного в стране высококачественного зерна для Государственного зернового фонда, я подключился и решил заработать. Однако, весь мой урожай погиб в результате града. Ни о какой компенсации и речи быть не может, у нас такого не предусмотрено. Печально, что даже природа не позволила мне получить доход. А ведь сколько усилий было вложено», — сокрушается житель региона.

Экономист Азер Мамедов говорит, что в мировой практике существует такое понятие, как агрострахование. Наряду с нефтью и газом наша страна богата территорией. И не просто географическим пространством, а почвами, пригодными для земледелия. Нередко засуха, жара, дожди, град могут навредить, прежде всего, сельхозпроизводителям. Агрострахование, столь распространенное в мировой практике, в нашей стране популярностью не пользуется. До недавнего времени оно обходилось крестьянину слишком дорого. Сейчас, в стране существуют десятки страховых компаний. Но, к сожалению, практически ни одна из них не страхует ни скот, ни земли. Например, в России в законодательство внесены поправки, на основании которых из федерального бюджета сельхозникам уже компенсировано убытков на 2 млрд рублей или порядка 54 миллионов манатов. Естественно, масштабы несоизмеримы. В Азербайджане ущерб агросектора от неблагоприятных погодных условий не так велик. Но, вопрос страхования сельского хозяйства остается открытым. Да, еще один очень важный фактор — это неинформированность населения. Просветительские работы не ведутся на должном уровне, люди не знают, что могут застраховать свой урожай или скот. Люди не хотят даже страховать свою недвижимость, что уж говорить обо всем остальном. Да, автомобили страхуют все автовладельцы, но, это исключительно по той причине, что у нас обязательное страхование автомобилей», — говорит А.Мамедов.

Как сообщили # из отдела страхования Палаты по надзору за финансовыми рынками, «Страхование сельскохозяйственных растительной продукции», а также «Страхование сельскохозяйственных животных» относится к виду добровольного страхования. «Контракты по данным видам заключаются в результате соглашения между страховщиком (страховой компанией) и страхователем (собственником). То есть, на основании двусторонней договоренности определяются риски и, на основании всей информации, подписывается страховой договор», — отмечают в структуре.

Нам также сказали, что в утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года № 1138 стратегических дорожных картах по перспективе национальной экономики и основным секторам экономики также повышение финансовой инклюзивной, диверсификация каналов доставки финансовых услуг, расширение возможностей выхода предпринимателей, в частности, представителей малого и среднего предпринимательства, на финансовые источники и улучшение обеспечения их финансовыми услугами также установлены как одни из основных стратегических целей и приоритетов. С этой целью, формируется страховой механизм. «На основании нового механизма, был разработан и представлен проект «Об аграрном страховании». В мае текущего года на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении законопроект был принят. Новый закон регулирует отношения, связанные со страхованием рисков в аграрном секторе через механизм совместного страхования, определяет правовые, экономические и организационные основы аграрного страхования. В соответствии с законом производители сельхозпродукции будут страховаться от одного или нескольких рисков в виде природных явлений, в том числе стихийных бедствий, пожаров, аварий, инфекционных заболеваний и отравлений, нападений диких животных, распространения вредителей, действия третьих лиц», — отметили в палате.

Также, специалисты структуры отметили, что рекомендуют предпринимателям обращаться в страховые компании, занимающиеся «Страхованием сельскохозяйственной растительной продукции», и «Страхованием сельскохозяйственных животных».

К сожалению, ни в одной страховой компании нам не сообщили расценки по страхованию данного вида. Только вот, какой бы ни была сумма, Турция уже сделала огромный шаг вперед, чем на самом деле поощрила граждан-предпринимателей на ведение сельского хозяйства. Так, в соседней стране, выплаты по агрострахования осуществляются 50/50 между страхователем и государством. В случае чрезвычайной ситуации, государству уже не приходится помогать предпринимателю, все сделает страховая компания…

В общем, чтобы достичь уровня развитых стран, разрабатывать страховую политику и стратегию, а также просвещать людей нам придется, как видно, еще долго.