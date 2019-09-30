«Ветер Насими»: Музей ковра представил лучший эскиз на основе конкурса

Вчера в Азербайджанским национальном музее ковра в рамках II Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими открылась заключительная выставка конкурса ковровых эскизов, посвященная гениальному мастеру слова.

Как сообщает #, на открытии выставки выступили директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова и народный художник Эльдар Микаилзаде.

Ширин Меликова отметила, что, после распоряжения главы государства о проведении 650-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта Имадеддина Насими и объявления 2019 года «Годом Насими», музей, стремясь внести вклад в празднование юбилея корифея поэзии, объявил конкурс, в котором приняли участие мастера в возрасте старше 20 лет из Азербайджана, Франции, Италии, Индии, России и других стран.

По ее словам, интерес к конкурсу был огромный, причем как со стороны местных мастеров, так и зарубежных авторов. Всего же на рассмотрение жюри был предоставлен 51 эскиз.

Жюри в составе шести человек определило двух победителей – занявших первое и второе места.

Победитель, занявший третье место, был определен открытым голосованием зрителей на Facebook-странице Азербайджанского национального музея ковра, выбравших его работу из семи эскизов, номинированных жюри на третье место.

Три ковра, сотканные сотрудниками Отдела традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра на основе эскизов победителей, были торжественно срезаны со станка прямо на открытии выставки.

Одно из центральных мест в экспозиции заняла работа Эльдара Микаилзаде — «Насими», выполненная мастером специально к памятной дате.

Основу экспозиции составили ковры, сотканные на основе трех произведений, ставших победителями конкурса. Помимо этого, вы выставке также можно увидеть креативные эскизы ковров, отобранные жюри среди представленных на конкурс работ.

В торжественной обстановке победители конкурса получили свои дипломы и награды.

Так, первое место занял эскиз Фатимы Ахундзаде «Ветер Насими», второе место заняла работа Рухангиз Багировой «В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь».

Третье место досталось Сураи Дадашевой за представленный эскиз под названием «Слезы».

Примечательно, что все три победителя являются студентами Азербайджанской государственной академии художеств.

В интервью # обладательница первого места Ф.Ахундзаде не скрывала своей радости и восторга:

«Я очень счастлива, это большая удача, что жюри посчитало мою работу самой достойной. Конкуренция была очень сильной, много хороших работ, и это говорит об огромном интересе к личности и творчеству гениального Насими. Я также хочу выразить благодарность организаторам этого замечательного конкурса и фестиваля», — сказала она.