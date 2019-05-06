Вес знаний: как разгрузить школьные портфели?

Каждый день отечественные школьники вынуждены носить тяжелейшие ранцы, что может негативно сказаться на их здоровье. Хорошо, если им помогают родители, но не у всех взрослых есть время провожать и встречать своих детей из школы.

Вопрос тяжести школьных портфелей на днях обсуждался в Милли Меджлисе и планируется, что в следующем году школьникам облегчат жизнь, правда, пока непонятно как.

Депутат Милли меджлиса Айдын Мирзазаде выступил с инициативой выпускать не на весь учебный год, а по полугодиям, что, по его мнению, уменьшит вес портфелей. Но многие учителя и эксперты считают, что это предложение вряд ли выполнимо.

Председатель объединения независимых учителей Азербайджана (ОНУА)Малахат Муршудлу отметила в беседе с #, что иногда сумки учеников младших классов весят порядка 10 килограммов, а потому являются для них неподъемными. Эксперт подчеркнула, что и родители и учащиеся нередко жалуются на такую нагрузку. По ее словам, таскание на спине тяжелых рюкзаков может привести к проблемам с позвоночником у детей. Кстати, согласно общепринятым нормам вес школьного портфеля не должен превышать 10% веса ребенка.

М.Муршудлу рассказала, что во многих государствах в школах существует следующая практика: ученики оставляют в закрытых на ключ шкафах учебники, которые им в этот день дома не понадобятся. По ее словам, подобное можно было бы внедрить и у нас, но почему-то речь ни о чем таком пока не идет.

Что касается предложения депутата по поводу создания учебников, предназначенных для каждого полугодия, то, как считает М.Муршудлу, это невозможно претворить в жизнь, и такого нет ни в одной стране.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов заявил #, что и он считает нереальным претворение предложения депутата в жизнь. Но он согласен, что нужно как-то снизить нагрузку на школьников.

«Сейчас учащиеся испытывают и физическую нагрузку и психологическую из-за насыщенной школьной программы. Что касается школьных ранцев, то, помимо книг, рабочих тетрадей, дети часто носят в школу обед и термос с напитком. В некоторых странах школьники занимаются не по привычным для нас, бумажным, а по электронным учебникам. Достаточно носить с собой один гаджет, в котором будет вся необходимая информация в электронной форме»–сказал он.

По его словам, в одном из столичных частных лицеев решили проблему следующим образом: создали свою сеть, базу, в которую вносят все уроки, и дома учащийся, открыв компьютер, может найти любой урок, как вчерашний, так и, скажем, тот, который проходили несколько месяцев назад. Это очень удобно, но, вероятно, слишком затратно, чтобы внедрить подобное во всех средних учебных заведениях, говорит Н.Исрафилов.

Но, по его словам, можно и нужно рассмотреть, изучить разные варианты. Он подчеркнул, что в институте образования трудится немало человек, которым и следовало бы разработать конкретные предложения.

Для начала, как говорит эксперт, нужно убрать лишнюю, второстепенную информацию из существующих учебников, а таковой в них немало. Кроме того, по его словам, те родители, кому позволяют финансы, могут приобрести второй комплект учебников для своих чад, и один оставлять в классе, а другой дома. Но такая возможность есть не у всех.

Н.Исрафилов отметил, что во многих странах вообще не задают в школах домашнее задание.

«Там считают, что дома ученик должен отдыхать, а для учебы достаточно школьного времени, весь материал должен усваиваться на уроке. Это правильный подход, при котором дома учебники не нужны вообще. Можно, конечно, задать какие-то логические задачи или сочинение, но не более того. Сейчас у нас обсуждается возможность отказа от домашних заданий в начальных классах»–сказал он.

По его словам, у детей должно быть нормальное детство. Они должны иметь время для игр, общения со сверстниками, а не корпеть после школьных занятий над учебниками.

«Но тут проблема в том, что для поступления в вуз нередко только школьной программы недостаточно. Раньше был один источник школьных знаний- учебник, и он считался эталоном. А сейчас школьникам, чтобы не провалиться на вступительном экзамене, приходится получать информацию из разных учебных источников самостоятельно и на занятиях с репетиторами»–считает он.

Н.Исрафилов отмечает, что задача школы- не только учить, но и растить здоровых граждан.

«А сейчас посмотрите на студентов вузов- некоторые выглядят как школьники – маленькие, физически слабые, многие носят очки. Получение образования –говорит эксперт,– должно проходить без ущерба для здоровья. К тому же, должна быть создана такая система, при которой учеба была бы детям в радость».