Вертолет с генералом национальной гвардии разбился в Венесуэле

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате крушения вертолета в районе города Маракайбо штата Сулия. Об этом сообщила газета El Nacional, передает ТАСС.

Отмечается, что среди погибших — генерал Боливарианской национальной гвардии и пилот вертолета. Раненые доставлены в госпитали, они находятся в стабильном состоянии. Специалисты работают на месте крушения и выясняют причину инцидента.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро уже выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать надлежащую медицинскую помощь пострадавшим.