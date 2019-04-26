Вертолет с генералом национальной гвардии разбился в Венесуэле

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате крушения вертолета в районе города Маракайбо штата Сулия. Об этом сообщила газета El Nacional, передает ТАСС.

Отмечается, что среди погибших — генерал Боливарианской национальной гвардии и пилот вертолета. Раненые доставлены в госпитали, они находятся в стабильном состоянии. Специалисты работают на месте крушения и выясняют причину инцидента.

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро уже выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать надлежащую медицинскую помощь пострадавшим.

| 2019-04-26T07:57:20+00:00 26 апреля 2019, 09:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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