Вернуть доверие к СМИ — как это сделать?

О том, что в журналистике давно пора проводить определенные реформы, эксперты говорят уже давно. Несмотря на позитивный настрой и уверенность азербайджанских чиновников, журналистика в нашей стране зашла в тупик. Финансирование со стороны государства, определенные дотации, страх нарушить цензуру (которой, как утверждают власти, в стране нет), аресты журналистов (которые, по утверждению тех же властей, никак не связаны с их профессиональной деятельностью) — все это значительно ослабило журналистику в Азербайджане. Какие новости вас больше всего привлекают? Конечно же те, которые отражают ваши интересы и что самое важное, проблемы, с которыми вы столкнулись лично.

Помимо того, для интеллектуального читателя важно, чтобы журналист, представляющий ему чтиво, был тоже интеллектуально развит. Однако, как говорил Йозеф Геббельс, интеллект — злейший враг любой пропаганды

Как журналисту не стать инструментом пропаганды, как развить журналистику, подняв ее до мирового уровня, как помочь журналистам не допускать ошибок, из-за которых даже самые лучшие материалы превращаются в писанину, которую не прочтет и сотня человек, как бороться с падением интереса и доверия к СМИ — на все эти вопросы # ответила международный медиа-эксперт, профессор, зам-директора регионального проекта Internews Майя Микашавидзе.

По ее словам, в странах Кавказа трудно похвастаться уровнем журналистики. «В наших странах в журналистике много проблем. В этот список входят и системные проблемы, и проблемы отдельных журналистов, которые или не могут или не хотят перепроверять факты, и вообще заниматься объективной журналистикой, которая базируется и отталкивается всегда от фактов и конкретики. Что можно сделать в этом случае? Во-первых, этого надо хотеть. В наших странах есть медиа-организации, которые этого просто не хотят. К сожалению, это те организации, которых интересует только количество просмотров материалов. Их абсолютно не интересует, какого качества продукт, представляемый читателю. Нужно признать, что такие медиа-организации существуют во всех странах. Их называют желтой прессой. Я не думаю, что реально это можно изменить», — с сожалением отметила эксперт.

М.Микашавидзе говорит, что со дня появления журналистики в массовом масштабе, всегда публиковалась непроверенная информация, новости. «Но, конечно же, есть отдельные журналисты и организации, которые хотят хорошо работать. Вот таким журналистам и редакциям нужна всяческая помощь. Так как на этом этапе экономика и вообще логика рыночной журналистики идет против них. Для этого существуют различные организации, которые занимаются тренингами, обучают журналистов, как писать, как работать, а также распространять и монетизировать контент. Но это только одна сторона. Вторая сторона в том, чтобы представители СМИ понимали, что в мире журналистика очень быстро развивается и меняется. Вообще, технологическое развитие настолько изменило весь мир — журналистику, читателей, которых уже и читателями не назовешь, так как они не только читают, но и смотрят и слушают, поэтому, они скорее уже потребители — что пора понять, если отстанешь, то, отстанешь навсегда. Новый мир, который базируется на компьютерных технологиях, на интернете, социальных сетях, требует нового подхода в журналистике. К сожалению, даже в Грузии, не все традиционные медиа-средства это понимают. Мы в новом мире, который диктует собственные условия», — считает она.

Майя Микашавидзе отмечает, что журналистика базируется на очень понятных принципах и законах. «Есть общие правила, как надо писать, чтобы потребителю было понятнее, как перепроверять информацию, чтобы не публиковать фейки и так далее. То есть, существуют достаточно четкие правила. Но, самое главное, это ментальная трансформация: раньше журналисты думали, что их дело написать и сдать материал. Сейчас журналист должен думать о том, как напишет, как это будет воспринято, как это распространится в социальных сетях, что произойдет дальше. То есть, сейчас необходимо думать о всем цикле: от момента, когда взяли ручку или сели за клавиатуру, до момент, когда получают обратную связь от потребителей. Если журналист хочет хорошо работать, он обязан продумать все», — подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, как вернуть доверие читателей, слушателей, одним словом потребителей медиа-продукта, эксперт говорит, что репутация СМИ в каком-то смысле подпорчена. «В большинстве случаев, люди правильно делают, что не доверяют журналистам. И я сейчас говорю не только о наших странах. В этом виноваты те средства массовой информации, которые занимаются оголтелой пропагандой или не перепроверяют факты. Кто-то делает это в конкретных целях, другие просто не заинтересованы. Такие организации подпортили репутацию всем журналистам, к сожалению. Для завоевания доверия потребителя, необходимо очень четко позиционировать свою медиа-организацию. Необходимо разграничить для читателя свою позицию, свое отношение к информации. Для этого обязательно нужно быть в постоянном контакте с потребителем. Сейчас в тренде создавать комъюнити — сообщество, в котором медиа-организация общается со своими читателями, потребителями. Можно подкреплять их доверие встречами, ответами на комментарии, найти контакт. Я знаю, что эти проблемы есть как у нас (имеется в виду Грузия), так и у вас», — сказала М.Микашавидзе.

По мнению эксперта, чтобы хорошо работать в сфере журналистики, необходимо первым долгом любить свою работу. «Есть такое понятие — если не хочешь проработать ни одного дня в жизни, занимайся тем, что любишь. Если работать с любовью, качественно и хорошо, то можно и хорошо зарабатывать».

Эксперт говорит, что к каждой своей статье нужно относиться максимально ответственно, делиться в социальных сетях, дискутировать на темы, которые важны для потребителей. «В таком случае присоединяются и рекламодатели. Но, это в странах с нормальной экономикой», — подытожила она.