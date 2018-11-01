Верховный суд Южной Кореи узаконил отказ от службы в армии по религиозным мотивам

Верховный суд Республики Корея постановил, что религиозные убеждения человека могут быть достаточной причиной для его освобождения от обязательной армейской службы. Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг решении.

Таким образом суд отменил свое же решение, принятое 14 годами ранее. «Наказание за отказ от службы на основании религиозных верований <…> является неконституционным, поскольку нарушает права индивида на свободу совести и ставит под угрозу другие основные свободы», — отмечается в вердикте.

Решение суда было вынесено на основании пересмотра дела 34-летного гражданина Республики Корея, осужденного ранее за уклонение от службы в вооруженных силах. Он был приговорен к 18 месяцам тюрьмы, теперь же судимость с него снята. Ожидается, что исход его дела повлияет также на другие подобные случаи, которых за последние 14 лет в южнокорейской судебной практике насчитывается 227.

В Южной Корее все мужчины, достигшие совершеннолетия, обязаны пройти службу в национальных вооруженных силах. С 1953 года более 19 тыс. корейцев были осуждены за отказ от ее прохождения по религиозным мотивам.

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