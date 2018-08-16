«Верховный суд Венесуэлы в изгнании» приговорил Мадуро к 18 годам тюрьмы

Самопровозглашенный «Верховный суд Венесуэлы в изгнании» в составе бывшего генпрокурора страны Луисы Ортеги и более двадцати юристов, часть из которых находилась в колумбийской столице Боготе, часть — в американском штате Майами, в среду, 15 августа, провел символический процесс над венесуэльским президентом Николасом Мадуро.

По итогам заседания глава государства был признан виновным в коррупции и получении взятки в размере 35 млн долларов от бразильского строительного конгломерата Odebrecht. Средства, предположительно, пошли на финансирование предвыборной кампании Мадуро в 2013 году и были перечислены в обмен на одобрение ряда контрактов с бюджетными предприятиями Венесуэлы.

Юристы «приговорили» венесуэльского лидера к 18 годам и трем месяцам заключения с содержанием в тюрьме Ramo Verde под Каракасом, где удерживался целых ряд видных оппозиционеров.

Президенту также «предписано» выплатить штраф в размере 25 млн долларов.

Несмотря на то, что вердикт «Верховного суда Венесуэлы в изгнании» не признается венесуэльскими властями, юристы надеются с помощью своих действий привлечь внимание общественности к кризису в стране.

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