Верховный суд США вынес решение против Apple

Верховный суд вынес решение против компании Apple, которую пользователи обвиняют в монополизации рынка приложений для iPhone, сообщает Голос Америки.

Новый судья Бретт Кавано в понедельник поддержал четырех судей-либералов, высказавшихся за отклонение ходатайства Apple о прекращении иска из-за 30-процентной комиссии, которую взимает компания с разработчиков, чьи приложения продаются через App Store.

Иск подали пользователи iPhone, недовольные тем, что им приходится покупать ПО для своих телефонов исключительно через этот магазин приложений, что приводит к неоправданному росту цен.

Apple доказывал, что претензии необходимо адресовать производителям ПО.

Четверо судей-консерваторов выразили несогласие с этим решением.