Верховный суд США отказался приостановить запрет на «скользящие приклады»

Верховный суд США в четверг отказался удовлетворить запрос ассоциаций сторонников права граждан на хранение и ношение оружия о приостановке введенного администрацией президента США Дональда Трампа запрета приспособлений, предназначенных для повышения скорострельности полуавтоматического огнестрельного оружия. Об этом, как передает ТАСС, сообщает газета The Washington Post.

Речь идет о так называемых скользящих прикладах, которые позволяют стрелять из полуавтоматических винтовок очередями. Эти приклады, получившие большую популярность в США, полностью заменяют штатные на таких популярных винтовках, как американские AR-15 и различные копии автомата Калашникова. Особая конструкция устройства позволяет использовать энергию отдачи полуавтоматического оружия таким образом, что для ведения огня очередями стрелку достаточно один раз нажать и удерживать спусковой крючок.

Запрет на них вступил в силу на всей территории США во вторник. Ассоциации сторонников права на оружие обратились в ответ в Верховный суд с просьбой приостановить его действие, направив два запроса. Первый из них был отклонен во вторник.

Трамп поручил в феврале прошлого года Минюсту США разработать положения о запрете на владение подобными приспособлениями после трагедии в октябре 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада). Тогда 64-летний американец Стивен Пэддок с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay открыл стрельбу по посетителям музыкального фестиваля, погибли 59 человек, более 500 получили ранения. Как установили правоохранительные органы, Пэддок оборудовал несколько имевшихся при нем винтовок повышающими скорострельность устройствами.