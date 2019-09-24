Верховный суд назвал незаконной приостановку работы парламента Британии

Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны до 14 октября, сообщает Sky News.
Отмечается, что решение было вынесено единогласно.
28 августа британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II.
10 сентября британский парламент приостановил работу.
Глава Лейбористской партии Джереми Корбин назвал шаг Джонсона угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по жёсткому брекситу.