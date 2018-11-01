Верховный суд Мексики открыл путь к легализации рекреативной марихуаны

Верховный суд Мексики удовлетворил в среду еще два иска от граждан, просивших разрешить им использование марихуаны в развлекательных целях, и фактически открыл путь к легализации рекреационного каннабиса в целом. Как передает РИА Новости, об этом сообщает местный портал Economista.

Общее число таких решение высшей инстанции достигло пяти, что означает по мексиканским законом создание судебного прецедента, которым должны руководствоваться теперь все суды страны при рассмотрении аналогичных исков. Решение верховного суда также означает, что вопрос о легализации должен быть рассмотрен мексиканским парламентом.

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