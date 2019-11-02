Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России принял решение о ликвидации движения «За права человека», основанного правозащитником Львом Пономаревым. «Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека», его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц», — говорится решении ВС, оглашенном в пятницу, 1 ноября.

Иск о ликвидации движения был подан Минюстом, который в результате внеплановой проверки пришел к выводу, что и Пономарев, и его движение допустили множество нарушений действующего законодательства. В числе прочего, как указали в Минюсте, движение Пономарева не всегда указывало в своих публикациях тот факт, что оно признано «иностранным агентом». К исковому заявлению прилагались административные протоколы, составленные на движение. Минюст также отметил, что на самого Пономарева неоднократно составлялись протоколы о правонарушениях.

Пономарев обещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение

После подачи иска Минюста РФ о ликвидации движения Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его. Движение направило в Минюст письмо с предложением дождаться проведения съезда осенью 2019 года, чтобы внести в устав поправки и привести его в соответствие с Гражданским кодексом, но это письмо осталось без ответа, отметили в движении.

По сообщению корреспондента «МБХ-медиа», в суде Пономарев назвал доводы Минюста «нелепыми» и отметил, что сама проверка организации была незаконной. «Впервые ликвидируется крупнейшая правозащитная организация в стране, это решение суда будет важнейшим», — констатировал он.

Движение «За права человека» считает незаконным решение о своей ликвидации и подаст апелляционную жалобу, заявила «Интерфаксу» адвокат Карина Москаленко. «Конечно, сегодняшнее решение будет обжаловано. Мы обратимся в Европейский суд по правам человека», — сказала юрист, представляющая интересы движения (сontact.az)