Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении в Twitter судебной власти страны, передает ТАСС.

«Судья Пабло Льярена отказывает в запросе Карлесу Пучдемону и Антони Комину аннулировать национальные ордера на арест и заключение под стражу, которые выданы в отношении них», — отмечается в публикации.

Пучдемон и экс-советник регионального кабмина Комин были избраны в Европарламент (ЕП) по итогам прошедших в Испании 26 мая выборов. Согласно решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, парламентарии королевства должны принести присягу в качестве евродепутатов 17 июня в Мадриде. В случае если Пучдемон и Комин прибудут в Испанию, их могут задержать. Если же политики проигнорируют решение ЦИК, они могут лишиться своих депутатских полномочий.

Ранее газета El Pais сообщала, что ЕП приостановил действие временных пропусков для всех испанских депутатов после того, как Пучдемона не допустили в здание института. Данное решение будет в силе до тех пор, пока Испания не предоставит официальный список с именами лиц, которые надлежащим образом выполнили все процедуры, чтобы быть представленными в ЕП.