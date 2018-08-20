Верховный суд Ирака утвердил результаты парламентских выборов

Более чем через три месяца после парламентских выборов в Ираке Верховный суд страны признал результаты голосования. В воскресенье, 19 августа, судьи приняли итоги пересчета голосов и утвердили окончательные результаты выборов, сообщил представитель суда. Подобное решение является необходимым условием для формирования правительства. После выборов, которые состоялись 12 мая, создание кабинета министров было приостановлено из-за обвинений в манипуляции и фальсификациями во время выборов.

Однако пересчет голосов изменил распределение депутатских мандатов лишь в незначительной степени. Избирательный список «Саирун», сформированный влиятельным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром, получил большинство мест. Далее следует объединение бывшего главы шиитских боевиков Хади ас-Амири и партия нынешнего премьер-министра страны Хейдара аль-Абади «Государство закона».

В настоящий момент шиитские партии ведут переговоры о создании единого блока в парламенте, который может обладать 329 мандатами. В дальнейшем новый блок сможет предложить свою кандидатуру на пост премьер-министра. При этом аль-Абади может сохранить свою должность.

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