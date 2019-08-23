Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в аэропорту

Верховный суд Гонконга в пятницу продлил срок действия специального постановления, накладывающего временный запрет на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

«Нормальное функционирование воздушной гавани чрезвычайно важно для международной репутации Гонконга и обеспечения интересов бизнеса», — подчеркнул судья Вилсон Чан.

Данная мера принята накануне новой акции продемократических активистов, которая призвана нарушить работу транспорта, курсирующего между аэропортом и городом. В социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы в субботу массово отправляться в сторону аэропорта на автобусах, поездах, такси и машинах, чтобы создать перегрузку транспортной системы. Полиция не исключает, что демонстранты могут попытаться перекрыть скоростное шоссе в воздушную гавань.

Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета.(ТАСС)