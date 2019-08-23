Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в аэропорту

Верховный суд Гонконга в пятницу продлил срок действия специального постановления, накладывающего временный запрет на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

«Нормальное функционирование воздушной гавани чрезвычайно важно для международной репутации Гонконга и обеспечения интересов бизнеса», — подчеркнул судья Вилсон Чан.

Данная мера принята накануне новой акции продемократических активистов, которая призвана нарушить работу транспорта, курсирующего между аэропортом и городом. В социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы в субботу массово отправляться в сторону аэропорта на автобусах, поездах, такси и машинах, чтобы создать перегрузку транспортной системы. Полиция не исключает, что демонстранты могут попытаться перекрыть скоростное шоссе в воздушную гавань.

Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета.(ТАСС)

| 2019-08-23T10:16:54+00:00 23 августа 2019, 12:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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