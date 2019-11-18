Верховный суд Гонконга признал указ о запрете ношения масок неконституционным

Верховный суд Гонконга в понедельник признал неконституционным решение местных властей о введении запрета на ношение масок участниками протестных акций. Как сообщила газета South China Morning Post, судья назвал нововведение «несоответствующим основному закону», выполняющему роль конституции этого специального административного района Китая.

Тем самым суд удовлетворил иск, поданный группой из 25 оппозиционных законодателей. Они пытались оспорить решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам запретить ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Данный указ вступил в силу с 5 октября и был призван снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, охваченном массовыми протестами.

Распоряжение о масках было принято без согласования с законодательным советом в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу. Сообщалось, что нарушение запрета может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.).(TASS)