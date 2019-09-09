Верховный комиссар ООН обеспокоена действиями полиции во время демонстраций в России

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила обеспокоенность действиями полиции по время демонстраций в Москве в июле и августе. Свое мнение по этому поводу она высказала, выступая в понедельник в Женеве на 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«Я по-прежнему озабочена чрезмерными арестами и действиями полиции в Российской Федерации, где вчерашним местным выборам в Москве предшествовали недели протестов, ставших следствием исключения нескольких оппозиционных кандидатов», — отметила Бачелет. «Я поддерживаю призывы президентского Совета по правам человека о расследовании утверждений о чрезмерном применении силы полицией, и я призываю власти поддерживать свободу выражения мнения, право на мирные собрания и право участия в общественной жизни», — заключила Бачелет.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. Власти заранее предостерегли участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и ч. 2 ст. 212 («Участие в массовых беспорядках») УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.(РИА Новости)