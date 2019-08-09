«Веник» в Киеве: удивительная специфика российско-украинской войны

Российско-украинская война, на мой взгляд, вошла уже в историю своей поразительной спецификой. Для нас, имеющих пример армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, она ощущается еще более остро. О чем речь? Итак, в Киев приехал главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы», давно уже нерукопожатный в мире ответственной журналистики Алексей Венедиктов. Он преспокойно разгуливает по Крещатику, делает массу фото и дает интервью местным, пророссийским СМИ.

Еще раз, если кто-то не сразу понял весь цинизм ситуации. В столицу Украины прибыл один из главных пропагандистов России, которая аннексировала украинский Крым и развязала войну в Донбассе. Венедиктов, возглавляющий радиостанцию, которая существует на деньги «Газпрома», является одним из ответственных за ведение информационной войны против Украины. «Эхо Москвы» приглашает в эфир и публикует российских террористов, убийц украинцев. К примеру, «писателя» Прилепина, который не скрывает своих частых визитов в «ДНР» и любви к поддерживаемым Россией террористам и сепаратистам.

И тем не менее, Венедиктов оказался в Киеве. Ему не запретили въезд в Украину, хотя это было бы очень правильно и логично. Но, дело, как оказалось, не только в визите «Веника», как именуют главреда «Эхо Москвы». Дело еще и в том, что он приехал с конкретной целью, которую и не думает скрывать, и о которой открыто вещает. Итак, Венедиктов считает, что в Киеве может появиться бюро российской радиостанции «Эхо Москвы». Об этом он совершенно не смущаясь поведал в интервью «Стране».

По его словам, в бюро будет входить радиостанция, сайт и страницы в соцсетях. «Это бюро, которое будет создавать качественные программы на русском языке, которые захотят покупать местные радиостанции. Чтобы вещать отсюда в Россию, о том, что происходит в Украине», — сказал Венедиктов. Как пел Миронов, играя роль Остапа Бендера: «Вы оцените красоту игры». А точнее — степень неприкрытой наглости одного из главных рупоров российской пропаганды!.

Еще раз. Венедиктов считает нормальным открытие в стране, которая, по вине российских оккупантов и агрессоров, потеряла Крым и не имеет ныне контроля над большой территорией Донбасса, бюро радиостанции, которая обслуживает интересы руководства РФ! Он открыто плюет на то, что 15.000 украинцев погибло в навязанной им Россией войне, что сотни тысяч украинцев лишились родных очагов.

Но и это еще не все. Венедиктов еще и условия ставит. Мол, свой проект в Киеве он запустит при условии, если будет пересмотрен закон о языковых квотах. То есть, главред «Эхо Москвы» требует изменений в украинском законодательстве! И тут имеет смысл напомнить, что в ходе последнего телефонного разговора между президентами Украины и России, который был инициирован Владимиром Зеленским после того, как террористы «Л/ДНР» убили четверых украинских воинов.

Зеленский, напомню, попросил президента РФ повлиять на террористов из «Л/ДНР». В ответ же он услышал о юридических аспектах предоставления «ДНР» и «ЛНР» особого статуса». То есть, Путин требовал от Зеленского ровно того же, чего требует от Украины Венедиктов — внесения нужных РФ изменений в украинскую конституцию. Теперь понятно, что «Веник» прибыл в Киев неспроста?! Он пытается шантажировать официальный Киев, правда в более мягкой форме.

Согласитесь, что это какой-то сюр. Ведь и ежу понятно, что информационная война является важнейшей составляющей войны, которая ведется силами армии. Меняются только формы ее ведения. Если раньше разбрасывались с самолетов листовки, в коих содержался призыв к местному населению сдаваться и переходить на сторону врага, то сейчас все это делать проще — есть же интернет.

Но его, как видим, российской стороне мало. Ей недостаточно приглашения в эфир передач Соловьева «правильных украинцев», которые вещают то, что выгодно РФ. Им мало армии троллей в социальных сетях. Им мало откровенно пророссийских СМИ и политиков в Украине — тут достаточно вспомнить, что только кум президента РФ по фамилии Медведчук владеет несколькими телеканалами и иными СМИ.

Они теперь решили попробовать вещать сами, с территории страны, на землю которой принесли горе, кровь и смерть. И все это при попустительстве украинских спецслужб, да и официального Киева. Для нас, имеющих неурегулированный конфликт с Арменией, такое поведение украинской стороны по отношению к агрессору и оккупанту, мягко говоря, удивительно. Потому, что Азербайджан давно закрыл границы с Арменией. Потому, что в Азербайджане нет проармянских СМИ. (Хотя есть «Спутник»). Потому, что никогда никакой армянский пропагандист не посмеет приехать в Баку, чтобы рассуждать о планах открытия в нашей столице бюро своего СМИ. Именно поэтому я и считаю, что российско-украинская война поразительно специфична.