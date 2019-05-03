Венгрию обвинили в намеренном лишении еды мигрантов

Власти Венгрии намеренно лишают пищи мигрантов, которым было отказано в убежище, с августа прошлого года пострадал 21 человек, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Равина Шамдасани.

«По сообщениям венгерские власти с августа 2018 года лишили пищи по меньшей мере 21 мигранта, которые ожидают депортации, некоторых на срок до пяти дней», — заявила она.

По ее словам, власти Венгрии начинают намеренно лишать пищи мигрантов, когда начинают процедуру по выдворению из страны людей, которым было отказано в убежище. В УВКПЧ ООН обеспокоены тем, что Венгрия использует специальные транзитные зоны для таких мигрантов, где они фактически заключены под стражу.

| 2019-05-03T14:46:04+00:00 3 мая 2019, 16:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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