Венгрию обвинили в намеренном лишении еды мигрантов

Власти Венгрии намеренно лишают пищи мигрантов, которым было отказано в убежище, с августа прошлого года пострадал 21 человек, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Равина Шамдасани.

«По сообщениям венгерские власти с августа 2018 года лишили пищи по меньшей мере 21 мигранта, которые ожидают депортации, некоторых на срок до пяти дней», — заявила она.

По ее словам, власти Венгрии начинают намеренно лишать пищи мигрантов, когда начинают процедуру по выдворению из страны людей, которым было отказано в убежище. В УВКПЧ ООН обеспокоены тем, что Венгрия использует специальные транзитные зоны для таких мигрантов, где они фактически заключены под стражу.