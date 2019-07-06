Венгрия поставила Зеленскому ультиматум

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.

По его словам, это произойдет только в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.

Он требует, чтобы живущие на Украине венгры могли учиться на родном языке.

«По «языковому закону» — то он практически «убивает» шансы использовать венгерский язык в госуправлении, культуре, медиа», — заявил Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия связывает новые надежды с президентом Украины Владимиром Зеленским.

| 2019-07-06T19:12:15+00:00 6 июля 2019, 20:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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