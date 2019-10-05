Венгрия массово забирает выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии начали забирать паспорта граждан Украины, которые раздавали жителям Закарпатья. Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на главу закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
Как отмечается, в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые даже не знали венгерского языка и жили в других городах.
«Если кто-то хочет паспорт этой страны, то получает направление в университет, где дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Второе — или бабушка, или мать были гражданами Венгрии», — рассказал Москаль.
По словам чиновника, полиция будет забирать документы у тех, кто не понимает венгерского языка.