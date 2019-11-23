Венгерские ученые напали на след «пятой силы природы»

Ученые из Института ядерной физики Венгерской академии наук в Дебрецене заявили о об обнаружении еще одной частицы — X17 — переносчика так называемой «пятой силы природы». Об этом сообщает CNN со ссылкой на ссылкой на статью ученых, размещенной библиотекой научных публикаций arXiv.org.

Как отмечается, исследователи смогли определить присутствие бозона благодаря наблюдениям за формированием и распадами атомов гелия.

Сообщается, что во время эксперимента частицы раскололись под необычным углом, 115 градусов, что нельзя объяснить известными законами физики.

По словам ведущего ученного Атилла Краснахоркаи, это был второй раз, когда его команде удалось зафиксировать новую частицу, которой они дали название X17, так как ее масса приблизительно равна 17 мегаэлектронвольт (МэВ).

«X17 может быть частицей, которая связывает наш видимый мир с темной материей», — рассказал Краснахоркаи.

Исследователи надеются, что последующие эксперименты помогут им найти все доказательства существования «пятой силы природы». (gazeta.ru)