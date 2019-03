Венесуэльский водоворот

Похоже, что в Кремле затеяли новую внешнеполитическую авантюру. После аннексии Крыма, агрессии на Донбассе попытались внедриться в Ливии. Там фокус не удался по разным причинам, в том числе из-за серьезного противодействия Италии и Франции. К тому же опора на фельдмаршала Халифу Хафтара выглядела довольно хлипкой и приводила к противоречиям не только с Римом и Парижем, но и с Каиром.

Тем не менее, по мере ухудшения отношений с США желание нанести ответный асимметричный удар в российской столице только усиливалось. Тут и подоспел кризис в Венесуэле. Основания для вмешательства не отличались от сирийского обоснования — помощь легитимному президенту Мадуро и его режиму.

И тут возникли две проблемы. Во-первых, нынешний парламент Венесуэлы обладает большей легитимностью, чем не очень честно избранный президент. Ведь тогда к выборам не были допущены известные оппозиционные деятели и сам процесс избрания весьма далек от демократического. Поэтому очень большой вопрос, кто обладает большей легитимностью. То ли председатель парламента — Национальной ассамблеи — Хуан Гуайдо, то ли практически узурпатор Николас Мадуро.

Во-вторых. Хуана Гуайдо признали президентом большинство стран Латинской Америки, и они фактически создали фронт против режима Мадуро, а также США, Евросоюз и еще десятки государств.

Добавим, что перед гражданской войной экономическая ситуация в Сирии была гораздо более благоприятная, чем нынешняя в Венесуэле. Левацкие эксперименты сначала Уго Чавеса, потом Мадуро довели экономику и финансы страны до фактического коллапса. По разным данным социологических служб примерно 88% населения хочет ухода Мадуро, но тот продолжает всеми силами цепляться за власть. Пока его поддерживает армия и полиция, хотя есть признаки, что среди силовиков началось брожение.

Режим Мадуро извне поддерживается Россией и Китаем. Причем последний вложил в Венесуэлу гораздо больше финансовых ресурсов, но воздерживается от прямой военной помощи. Возможно, что трудные торговые переговоры с Вашингтоном заставляют Пекин быть крайне сдержанным и отделываться лишь словесной поддержкой. В любом случае активность проявляет только Москва.

Вероятно, что признаки деградации венесуэльского режима и подвигли Кремль направить в Венесуэлу двумя бортами около ста человек военных и 35 т грузов. После визита Мадуро в Москву в декабре прошлого года в Венесуэлу уже прилетали два борта, которые сразу вернулись обратно. Они только истратили тонны горючего. Это была явная демонстрация флага в непосредственной близости от Соединенных Штатов.

В Москве произошел явный рецидив карибского синдрома. Очень захотелось каким-то образом проникнуть в arriere-cour — задний двор США в Латинскую Америку. В свое время такая попытка привела в 1962 году к Карибскому кризису, поставившему мир на грань ядерной катастрофы.

Сейчас об этом пока речь не идет, но геополитический зуд застилает в Москве зрение, слух и здравый смысл. Казалось, что появился проблеск последнего, когда в Риме состоялись консультации помощника американского президента Эллиота Абрамса и заместителя главы российского дипломатического ведомства Сергея Рябкова. Однако надежды быстро угасли. Встреча завершилась ничем. Хотя Абрамс и утверждал, что диалог был полезным. Скорее всего, это просто дипломатическая фигура речи, потому что государственный секретарь Майкл Помпео позвонил министру иностранных дел Сергею Лаврову и выразил неудовольствие «неконструктивным поведением» России, продолжающей всеми силами поддерживать режим Мадуро.

В такой обстановке состоялся визит российской военной экспедиции под руководством генерал-полковника Василия Тонкошкурова, первого заместителя главкома Сухопутных войск. Возможно, конечная цель приезда российских специалистов состоит в том, чтобы подготовить условия для создания постоянной военной базы, хотя по действующей конституции Венесуэлы иностранные базы находятся под запретом. Впрочем, Мадуро с подобными ограничениями не слишком считается.

Московские действия встретили негативную реакцию. В первую очередь, выступила Организация американских государств (ОАГ). В ее заявлении визит называется «военным проникновением России на территорию Венесуэлы», а также отмечается, что Национальная ассамблея не давала на него согласия. По мнению руководства ОАГ, присутствие российских военных и военно-транспортных самолетов «наносит вред суверенитету страны», поскольку является «военным сотрудничеством с режимом узурпатора».

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter, что «Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.

Как пишет московская «Независимая газета», инициатива приглашения российских военных принадлежит председателю Национальной конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Этот нелегитимный орган был искусственно создан в противовес парламенту, в котором большинство принадлежит оппозиции.

Очень характерно, что этот деятель венесуэльского режима числится в США главным наркодельцом, через руки которого прошли многие килограммы смертоносного зелья. К тому же у Кабельо налажены деловые связи со спецслужбами Ирана, чей представитель присутствовал на повторной инаугурации венесуэльского президента. Тегеран всеми силами старается поддержать режим Мадуро, но у него банально не хватает для этого ресурсов.

Конечно, Вашингтон не будет смотреть сквозь пальцы на усиление присутствия России в Латинской Америке. Как сообщает Reuters, на встрече в Белом доме с Фабианой Росалес супругой Хуана Гуайдо Дональд Трамп заявил, что «Россия должна уйти» из Венесуэлы. Отвечая на вопрос каким образом ее заставить это сделать, американский президент ответил, что «We’ll see. All options are open» — посмотрим. Никакие варианты не исключаются (открыты). На встрече присутствовал также вице-президент Майк Пенс. Он заявил, что США считают провокацией отправку Россией в Венесуэлу двух российских военных самолетов.

Налицо нарастание противостояния Москвы и Вашингтона. Палата представителей конгресса одобрила три законопроекта относительно Венесуэлы. Один из них требует от государственного департамента оценить «степень угрозы российского влияния в Венесуэле» и выработать стратегию противодействия. В свою очередь сенат в ближайшее время проголосует по трем касающимся Венесуэлы законопроектам, которые одобрила нижняя палата конгресса. В одном из них «категорически осуждаются все насильственные действия режима Мадуро и силовиков по блокированию поставок гуманитарной помощи». При этом конгрессмены утверждают, что в 2020–2021 годах на гуманитарную помощь венесуэльцам США должны будут направить не менее $300 млн. Второй законопроект предусматривает запрет на поставки различного американского оборудования венесуэльским силовикам. Третий непосредственно предполагает проведение государственным департаментом оценки «потенциальной угрозы, которую российско-венесуэльское сотрудничество в сфере безопасности несет Соединенным Штатам и другим странам Западного полушария».

Степень участия российских военных в Венесуэле по определению может быть только ограниченной. В первую очередь, по соображениям логистики. Банально для этого нет достаточного количества кораблей.

К тому же военное превосходство, в частности, военно-морских сил США является подавляющим, и противостоять этому Россия не может. Скорее речь идет об обеспечении личной безопасности верхушки венесуэльского режима.

Мадуро в данный момент больше нуждается не в военной поддержке, так как, несмотря на заявления Вашингтона, о вооруженном вмешательстве речь не идет. Венесуэльскому режиму очень нужны деньги, так как доходы от нефти падают из-за снижения добычи. Кроме того, США передают финансовые ресурсы Гуайдо, а в европейских банках средства Каракаса заморожены. Конечно, что-то Россия из денег подбросит, но не слишком много, так как у Москвы с этим напряженка.

Уже очевидно, что режим Мадуро не имеет долгосрочной перспективы. Кризис в стране разрастается и он, так или иначе, коснется армии и силовых структур. Их лояльность в значительной степени определяется финансовыми возможностями властей, но они все время уменьшаются.

В Москве же посчитали Венесуэлу удобным объектом, чтобы в очередной раз бросить вызов Вашингтону. Какие-то деньги на полеты во сне и наяву имеются. От их количества и зависит, сколько продлится очередная московская авантюра у далеких берегов в западном полушарии.