Венесуэльский генерал стал жертвой нападения бандитов

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали жертвами нападения неизвестных бандитов в венесуэльском штате Арагуа, сообщает в субботу портал Infobae.
По предварительным данным, они попали в засаду, когда возвращались ранним утром с задания по проверке одного из ранчо на предмет деятельности террористов. В состав группы входили 25 военнослужащих и пятеро полицейских.
Преступники открыли огонь из хорошо организованной засады, устроенной с учетом рельефа местности. В результате погибли четверо военнослужащих, включая генерала, и двое полицейских. Еще четверо участников группы получили ранения, их доставили в госпитали.
| 2019-05-04T22:06:59+00:00 4 мая 2019, 23:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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