Венесуэльские дипломаты покинули посольство страны

Дипломаты Венесуэлы покинули посольство страны в США, как им предписывалось госдепартаментом, но в здании остаются американские антивоенные активисты, сообщила РИА Новости представитель антивоенной организации Code Pink Медея Бенджамин.
На вопрос, остаются ли дипломаты в здании, Бенджамин ответила: «Мы их здесь не видим». По ее словам, дипломаты намеревались поехать в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН, где сохраняется венесуэльское постпредство, и переговорить с министром иностранных дел страны.
В здании посольства остаются десятки активистов, уточнила Бенджамин.
В ночь на четверг истек срок требования властей США к венесуэльским дипломатам покинуть здание посольства. США признают президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо вместо Николаса Мадуро и требуют, чтобы посольство и многочисленные консульства страны перешли под контроль сторонников Гуаидо.
Члены «коллектива по защите посольства» сообщили в Twitter, что считают свое присутствие в посольстве законным. «Коллектив сегодня послал два сообщения в госдепартамент и объяснил, что мы не нарушаем законы и что если будут незаконные аресты, мы будем подавать в суд, чтобы привлечь людей к ответственности за распоряжение об арестах или сами аресты», — говорится в сообщении.