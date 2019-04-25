Венесуэльские дипломаты покинули посольство страны

Дипломаты Венесуэлы покинули посольство страны в США, как им предписывалось госдепартаментом, но в здании остаются американские антивоенные активисты, сообщила РИА Новости представитель антивоенной организации Code Pink Медея Бенджамин.

На вопрос, остаются ли дипломаты в здании, Бенджамин ответила: «Мы их здесь не видим». По ее словам, дипломаты намеревались поехать в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН, где сохраняется венесуэльское постпредство, и переговорить с министром иностранных дел страны.