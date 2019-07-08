Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями

Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны, передает РИА Новости.
В конце июня сообщалось со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс и его три анонимных источника, знакомых с ситуацией, что новый раунд переговоров может состояться между правительством Венесуэлы и оппозицией в начале июля. По данным агентства, местом встречи может стать карибское островное государство Барбадос, однако решение остается за Норвегией, которая выступает в роли посредника на переговорах.
«Мы будем присутствовать на встрече», — говорится в заявлении.
«У нас мало времени… каждый день ситуация ухудшается… решение должно быть принято сейчас… Наша главная мотивация — положить конец страданиям венесуэльцев. Поэтому мы продолжим работать, пока этого не достигнем», — добавляется в документе.