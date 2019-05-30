Венесуэльская оппозиция оценила результаты встречи с властями страны в Осло

Власти Венесуэлы и оппозиция не достигли договоренностей на очередной встрече в Осло, сообщил центр коммуникаций спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, передает РИА Новости.
«Встреча завершилась без договоренностей. Мы настаивали, чтобы посредничество было полезным для Венесуэлы всегда, когда есть вещи, которые позволяют двигаться вперед для правильного решения», — отмечается в заявлении.
«Мы благодарны правительству Норвегии за их волю в содействии разрешению того хаоса, в котором находится страна. Мы готовы продолжать (работать) вместе с ними», — добавили в центре.
| 2019-05-30T09:13:51+00:00 30 мая 2019, 10:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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