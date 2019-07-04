Венесуэла уведомила граждан США о беззащитности на своей территории

Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса заявил, что после отказа Соединенных Штатов признать Турцию страной, которая представляет Каракас на американской территории, граждане США не могут рассчитывать на дипломатическую защиту в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, из-за решения американской стороны Каракас отказался считать Швейцарию представителем интересов американцев.
«…граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой», — говорится в заявлении.
В МИД Венесуэлы сочли поведение американской стороны нарушением Венской конвенции о дипотношениях.