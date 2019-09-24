Венесуэла сообщила постпреду России при ООН о рисках применения «Пакта Рио»

Венесуэла направила постпреду России, председательствующей в СБ ООН, Василию Небензе письмо о рисках применения «Пакта Рио» в отношении латиноамериканской страны, сообщает МИД Венесуэлы.
Страны Межамериканского договора о взаимопомощи по итогам встречи 23 сентября решили ввести финансовые санкции в отношении людей и организаций, близких к правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые, по их мнению, замешаны в коррупции, следует из итогового заявления.
«Глава МИД (Хорхе) Арреаса проинформировал, что отправил председателю Совета безопасности ООН Василию Небензе письмо, объясняющее всю опасность и незаконность того, что ряд стран Латинской и Северной Америки призывают к (применению) Межамериканского договора о взаимопомощи», — говорится в сообщении МИД.
Межамериканский договор о взаимной помощи, широко известный как пакт Рио, был подписан в Рио-де-Жанейро большинством американских стран в 1947 году. По существу, это договор о взаимной обороне, поскольку его главный принцип гласит, что нападение на любую страну из числа подписавших будет означать нападение на все страны-участницы. Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки расторгли договор.(РИА Новости)
| 2019-09-24T09:58:44+00:00 24 сентября 2019, 12:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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