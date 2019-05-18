Венесуэла продала золото на $570 млн — Bloomberg

В течение двух последних недель Венесуэла получила 570 млн долларов от продажи золота в обход санкций США. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что что 9,7 тонн золота были проданы 10 мая, еще 4 тонны — 13 мая. Всего, по сведениям агентства, с начала апреля Венесуэле удалось продать 23 тонны золота. Предполагается, что покупателями драгоценного металла стали фирмы из Турции и ОАЭ.

По словам одного из источников, вырученные средства планируют направить на финансирование импорта через внешнее торговое представительство страны.

При этом указывается, что в результате последних сделок золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет уровня — 7,9 млрд долларов.