Венесуэла продала около 14 т золота на $570 млн за две недели

Власти Венесуэлы продали за две недели 13,7 т золота на сумму $570 млн, несмотря на санкции Соединенных Штатов. Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, Каракас продал около 9,7 т золота 10 мая и около 4 т — 13 мая. Агентство не указывает, какие страны приобрели драгоценный металл.

В общей сложности с начала апреля Венесуэла продала около 23 т золота. Золотовалютные резервы Центрального банка (ЦБ) Боливарианской Республики теперь составляют $7,9 млрд, отметило агентство, это минимальный показатель за последние 29 лет. Один из собеседников агентства отметил, что вырученные средства частично будут использованы для финансирования импорта через внешнеторговое ведомство страны.

1 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в указе, распространенном пресс-службой Белого дома, Вашингтон намерен помешать правительству Мадуро «расхищать богатства» страны.