Венесуэла призывает США к диалогу и уважению международных прав, сообщил МИД страны по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России и Венесуэлы, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обсудили в воскресенье растущее внешнее давление на Каракас и провокационные шаги оппозиции.

«Это момент для диалога, для здравого смысла, для возврата к уважению международных прав и двусторонних отношений. Те, кто советуют правительству США в вопросах безопасности, приводят страну в лабиринт без выхода, без какой-либо возможности выхода», — говорится в заявлении МИД.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что к попытке госпереворота в стране, последняя из которых состоялась 30 апреля, имел отношение советник президента США Джон Болтон.