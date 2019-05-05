Венесуэла призвала США отказаться от агрессии

«Единственный возможный вариант в нашем мире — это диалог, а не угрозы военной силы. Мы надеемся, что внешняя политика США изменит курс, и это касается не только Венесуэлы, но и других стран, в отношении которых они совершают агрессию и нападки», — добавил он.