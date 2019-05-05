Венесуэла призвала США отказаться от агрессии

Каракас надеется, что США поменяют свой внешнеполитический курс от агрессии в пользу диалога, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
«США загоняют сами себя в тупик и предпринимают целый ряд действий, которые изначально обречены на провал: это и попытки назначить фейкового президента в другой стране, попытки провести военный переворот в Венесуэле, попытки воздействовать на армию в Венесуэле», — сказал Арреаса.
«Единственный возможный вариант в нашем мире — это диалог, а не угрозы военной силы. Мы надеемся, что внешняя политика США изменит курс, и это касается не только Венесуэлы, но и других стран, в отношении которых они совершают агрессию и нападки», — добавил он.