Венесуэла получила место в Совете ООН по правам человека

Венесуэлу избрали в число 14 стран, которые в 2020-2022 годах войдут в Совет ООН по правам человека, следует из результатов голосования Генеральной ассамблеи.
Всего в совет, который регулярно ротируется, входят 47 стран.
По результатам голосования, из стран латиноамериканского региона в Совет ООН по правам человека вошли Венесуэла, набравшая 105 голосов, и Бразилия со 153 голосами.
В число новых членов совета вошли также Германия, Польша, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Армения, Ливия, Судан, Намибия, Мавритания, Индонезия, Маршалловы Острова.(РИА Новости)
| 2019-10-17T22:58:40+00:00 18 октября 2019, 01:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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