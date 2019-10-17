Венесуэла получила место в Совете ООН по правам человека

Венесуэлу избрали в число 14 стран, которые в 2020-2022 годах войдут в Совет ООН по правам человека, следует из результатов голосования Генеральной ассамблеи.

Всего в совет, который регулярно ротируется, входят 47 стран.

По результатам голосования, из стран латиноамериканского региона в Совет ООН по правам человека вошли Венесуэла, набравшая 105 голосов, и Бразилия со 153 голосами.